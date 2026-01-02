Basket femminile Serie B La marcia spedita di Usmate verso la promozione | Dobbiamo migliorare in attacco e restare in alto

L’AS Medical Usmate si conferma protagonista nel campionato di Serie B femminile di basket, mantenendo un cammino positivo nel girone di andata. La squadra punta alla promozione in Serie A2, lavorando per migliorare soprattutto in fase offensiva. La costanza e l'impegno sono alla base del successo, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi sempre di più alla qualificazione.

Il sogno promozione in Serie A2 resta vivo nell’ AS Medical Usmate, che ha avuto un rendimento eccellente nel girone di andata. Savini e compagne hanno perso solo di 3 lunghezze a Crema e di 6 a Carugate, fatturando ben 11 successi. "Siamo in linea col programma che ci eravamo prefissati a inizio stagione – dice coach Pasquale De Sena – abbiamo fatto un po’ di fatica a ingranare in quanto c’erano da inserire nell’organico quattro giocatrici nuove del calibro di Capra, Savini, Moro e Gatti. E ci sono capitati tanti infortuni nel reparto esterne e ci siamo sentiti in dovere di ricorrere al mercato ingaggiando in corsa Valentina Ruisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

