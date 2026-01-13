I piani di volo la partenza il jet supersonico per portarli a casa

Il 11 gennaio, alle 20, il ministro degli Esteri venezuelano ha informato l’Italia della liberazione dei cittadini italiani in Venezuela. Immediatamente, è stata avviata la procedura per il decollo di un jet privato della Compagnia Aeronautica Italiana, incaricato di riportare in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò. Questo intervento rapido ha permesso di organizzare il trasporto dei connazionali in modo sicuro e tempestivo.

Quando il ministro degli Esteri venezuelano, alle 20 italiane di domenica 11 gennaio, ha telefonato al suo omologo italiano, Antonio Tajani, per informarlo della decisione di liberare i connazionali, si è attivata immediatamente la procedura per il decollo di uno dei jet privati italiani della Compagnia Aeronautica Italiana per andare a riprendere in Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò. Il decollo del velivolo è avvenuto immediatamente dopo la conferma della scarcerazione, quando i due sono arrivati presso la casa dell'ambasciatore italiano in Venezuela: in Italia poco prima delle 5.30. Come spiega il Corriere della sera, nella notte erano stati già approvati tutti i piani di volo e messe in atto tutte le procedure necessarie per rendere il velivolo reattivo una volta giunto l'ok per il decollo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I piani di volo, la partenza, il jet "supersonico" per portarli a casa Leggi anche: X-59, la Nasa ha fatto alzare in volo per la prima volta il jet supersonico silenzioso del futuro Leggi anche: Archiviazione per il super miliardario Pignataro. Decisivi i piani di volo del jet privato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il piano di volo, l'ok alla missione nella notte: il rientro di Trentini e Burlò sul jet privato degli 007. I piani di volo, la partenza, il jet "supersonico" per portarli a casa - La macchina organizzativa per riportarli in Italia si è attivata immediatamente dopo la chiamata dal Venezuela che ne preannunciava la liberazione ... msn.com

Gli aerei segreti di Putin: piani fantasma, jet di scorta, rotte vietate per il volo dello zar in Ungheria - Fra qualche settinama dovrebbe tenersi un importante incontro fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della Russia Vladimir Putin. ilgiornale.it

I piani di Inmarsat per la banda larga in volo più rapida di sempre sono ora disponibili per i clienti dell'aviazione commerciale - Inmarsat ha annunciato il prossimo capitolo della sua soluzione di banda larga in volo leader del mercato Jet ConneX (JX), con l'introduzione di una nuova gamma di piani di servizio per ridefinire il ... ansa.it

51 piani di volo e sei ancora tutto intero Un miracolo! Ma Renato ha la diagnosi pronta: "Fatti un bicchierino!" Perché si sa, la grappa rimette al mondo chiunque, anche chi tenta il record di caduta libera. Muoviti che sono le ultime rimaste..Prendil - facebook.com facebook

Il piano di volo, l’ok alla missione nella notte: il jet privato degli 007 che li sta riportando a casa x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.