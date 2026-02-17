Bastoni su Kalulu | tifavo Juve ma la sua scelta è stata intelligente

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter, l’analisi di Aleesami si concentra su elementi concreti che possono influire sull’andamento della gara. Il discorso mira a descrivere condizioni operative, fiducia del gruppo e caratteristiche dell’avversario, offrendo una lettura chiara e priva di ambiguità sui principali fattori di attenzione. il terreno sintetico introduce una dinamica diversa rispetto al fango o al manto naturale, ma lo sport resta identico: 11 contro 11 e pallone in movimento. non si parla di vantaggi automatici per nessuna parte, anche se l’abitudine del bodøglimt a giocare su superfici artificiali potrebbe pesare sull’interpretazione della partita per l’inter, soprattutto in termini di tempi e spinta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Marotta rompe il silenzio: «Errore su Kalulu, ma su Bastoni gogna inaccettabile»Marotta ha criticato duramente la gestione delle decisioni arbitrali durante Inter-Juventus, accusando un errore su Kalulu e definendo inaccettabile la gogna mediatica su Bastoni.

Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni?Kalulu è stato espulso durante Inter-Juventus dopo aver commesso un fallo su Bastoni, provocando le proteste dei nerazzurri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Caso Bastoni, il labiale di Lautaro a Kalulu: Non è giallo, ma ormai ha fischiatoLa tensione di Inter-Juventus non si è dissolta con il triplice fischio. A distanza di oltre quarantotto ore, il caso che ha coinvolto Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu continua ad alimentare il diba ... gonfialarete.com

Kalulu espulso in Inter Juventus, ma non c’è fallo su Bastoni/ Video moviola, perché il Var non è intervenutoInter Juventus moviola: Kalulu espulso, ma non c'è il fallo su Bastoni (che esulta). Video, cos'è successo e perché il Var non è intervenuto ... ilsussidiario.net

Pugno duro contro la Juve: Kalulu squalificato e dirigenti inibiti, mentre Bastoni evita la prova TV. #Juve #Kalulu #Chiellini #InterJuve #juventusnews24 facebook

#Inter- #Juventus, il Bordocam: Bastoni non scagiona Kalulu e si tocca la maglia Dimarco: "Ormai ha fischiato" Lautaro: "il giallo non c'è" x.com