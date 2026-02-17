Bastoni si scusa | Ho sbagliato sono un essere umano E Chivu tira in ballo il gol di mano di Maradona

Alessandro Bastoni si scusa dopo aver causato l'espulsione di Pierre Kalulu durante Inter-Juventus, affermando di aver commesso un errore come essere umano. Bastoni ha spiegato che la sua intenzione non era simulare, ma si è sentito coinvolto in un episodio complicato, in un momento di tensione in campo. Chivu, invece, ha ricordato il famoso gol di mano di Maradona, mettendo in discussione le decisioni arbitrali e le interpretazioni delle azioni di gioco. La partita ha acceso molte discussioni tra tifosi e analisti, mentre i giocatori si preparano per il prossimo impegno in Champions League contro il Bodo Glimt

Alessandro Bastoni torna a parlare dopo Inter-Juventus. Il difensore nerazzurro, alla vigilia del playoff di Champions League con il Bodo Glimt, ha voluto raccontare la sua verità sulla simulazione che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu nella sfida Inter-Juventus di sabato scorso. “Ho voluto essere qua perché si è parlato tanto di quanto successo sabato, ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo e capire le differenze rispetto a quello che ho sentito io in campo”, ha detto Bastoni ai microfoni di SkySport, “Ho sentito un contatto con il mio braccio che, rivedendo le immagini, è stato assolutamente accentuato “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

