Bastoni si difende | Ho notato tanta falsità e finto perbenismo Dette cose che non stanno nè in cielo nè in terra Ringrazio chi…

Alessandro Bastoni ha criticato aspramente le accuse di falsità e ipocrisia dopo il derby d’Italia, sottolineando che alcune affermazioni sono completamente infondate. Durante la conferenza stampa prima della partita di Champions League contro il Bodo Glimt, il difensore ha spiegato di aver incontrato parole che non rispecchiano la realtà e ha espresso gratitudine a chi lo ha sostenuto. Bastoni ha anche commentato la sua simulazione, definendola un episodio isolato e sottolineando di non aver mai agito con malizia.

Nel pomeriggio odierno, alla vigilia del match di playoff di Champions League che l'Inter affronterà domani sera in Norvegia contro il Bodo Glimt, nella consueta conferenza stampa di presentazione, di fianco all'allenatore Cristian Chivu, c'era il difensore Alessandro Bastoni che ha voluto parlare delle polemiche post derby d'Italia, scaturite dalla sua simulazione che hanno indotto .