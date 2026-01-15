Crosetto difende gli aiuti a Kiev | C’è chi si vergogna di aiutarli io ne sono orgoglioso

Il ministro Crosetto ha ribadito il suo sostegno all'invio di aiuti militari a Kiev, sottolineando l'importanza di sostenere l’Ucraina in questo momento. In un contesto di tensioni tra la maggioranza e la Lega sul decreto aiuti, Crosetto ha espresso orgoglio per la propria posizione, affermando che, se possibile, avrebbe inviato ancora più mezzi. La discussione evidenzia le diverse opinioni all’interno del governo riguardo all’assistenza all’Ucraina.

Continuano gli screzi tra la Lega e la maggioranza sul decreto aiuti all'Ucraina. Il ministro Crosetto ha tenuto oggi un'informativa sull'invio di nuovi mezzi militari a Kiev, sostenendo che, se ne avesse avuto la possibilità, ne avrebbe inviati di maggiori. FI e FDI lo hanno sostenuto con applausi, mentre la Lega è rimasta in silenzio, ma ha poi chiarito che voterà come il resto della maggioranza. Fuori dall'Aula, però, si è tenuto un flashmob contrario alla proposta organizzato dal Team Vannacci.

Ucraina, Crosetto alla Camera sulla proroga degli aiuti – Segui la diretta - Nell'Aula della Camera sono in corso le comunicazioni del governo sulla proroga dell'invio degli aiuti miltari in Ucraina. tg.la7.it

Ucraina e decreto armi, Crosetto in Aula: "Persino Hamas ha accettato una tregua a Gaza, Mosca no" - "Sostenere l'Ucraina non significa voler prolungare il conflitto, significa evitare che la fine dell'ostilità si trasformi in una pace apparente e fragile, costruita sull'ingiustizia e destinata a spe ... affaritaliani.it

Il ministro della Difesa Guido Crosetto parla ai militari italiani impegnati in Italia e all’estero e lancia un allarme chiaro: 59 conflitti attivi, guerra ibrida, minacce cyber. Un discorso diretto, realistico, senza retorica, che racconta cosa significa oggi difendere la Re facebook

