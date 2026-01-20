Garlasco esplode l' ira di Massimo Giletti | Non sta né in cielo né in terra

Il caso di Garlasco, ormai al centro di un lungo iter giudiziario, continua a suscitare attenzione e discussioni. Recentemente, Massimo Giletti ha espresso il suo sconcerto riguardo alle evoluzioni della vicenda, commentando con fermezza la situazione. L’episodio rappresenta un esempio di come un procedimento penale possa diventare un argomento di pubblico interesse e di approfondimento mediatico nel tempo.

Il delitto di Garlasco è ormai diventato una sorta di "telenovela giudiziaria" che sembra non finire mai. Se né parlato nell'ultima puntata de "Lo Stato delle Cose" ha riportato in primo piano una serie di nuove accuse, ricostruzioni e soprattutto polemiche che rischiano di ribaltare tutto ancora una volta. Massimo Giletti, conduttore del programma, apre il dibattito con le mani sul tavolo, mostrando un documento esclusivo che - a suo dire - spiega "come Chiara e Alberto vivevano il rapporto sessuale tra di loro e il mondo del porno", cercando di smontare quelle che definisce dinamiche artificiose. Garlasco in Tv, i Poggi insistono sul movente pornografico. Lira di De Rensis: Accuse gravissime - La puntata di Ore 14 di venerdì 16 gennaio 2026 è stata dedicata anche al delitto di Garlasco, con attenzione al comunicato emesso dai legali dei Poggi. "A me di quello che dice Reale non me ne frega un fico secco!" L'avvocato de Rensis esplode contro il generale Garofano proprio in chiusura del blocco dedicato da Massimo Giletti al caso Garlasco a Lo Stato delle Cose. Ancora una volta il dibattito si "fissa" s

