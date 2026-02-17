Bastoni | Ho sentito un contatto e ho accentuato Dispiaciuto per il comportamento successivo

Alessandro Bastoni ha ammesso di aver reagito con intensità dopo aver sentito un contatto durante il derby d’Italia, dispiaciuto per il comportamento successivo. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto in vista della partita di Champions League contro il BodøGlimt, in programma domani. Bastoni ha spiegato di aver dato un colpo di freno alla situazione, ma ha anche riconosciuto di aver esagerato. Un dettaglio importante riguarda l’episodio con Pierre Kalulu, che ha scatenato alcune polemiche e ha portato a una certa tensione tra i giocatori.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il BodøGlimt, Alessandro Bastoni è tornato a parlare pubblicamente dopo le polemiche seguite all'episodio con Pierre Kalulu nel derby d'Italia. Il difensore nerazzurro ha scelto di metterci la faccia in conferenza stampa. Sull'episodio che ha portato all'espulsione del difensore bianconero, Bastoni ha ammesso: "Ho voluto essere qua perché si è parlato molto più di quanto immaginassi. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo. Io ho sentito un contatto con il braccio che è stato assolutamente accentuato, mi prendo la responsabilità.

Bastoni: «Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio. L'essere umano ha il diritto di sbagliare ma deve chiedere scusa, sono qui per questo»Bastoni ha ammesso di aver peggiorato la situazione dopo aver inizialmente esagerato, spiegando che l’errore fa parte dell’essere umano, ma che è fondamentale chiedere scusa.

