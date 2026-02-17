Bastoni in conferenza i veterani dell’Inter non lo lasciano solo | un gesto tutt’altro che banale – FOTO

Bastoni ha parlato oggi in conferenza stampa, accompagnato da Cristian Chivu, mentre due osservatori stranieri hanno ascoltato attentamente. La presenza di questi esperti ha attirato l’attenzione, considerando che si tratta di un intervento pubblico importante per il difensore dell’Inter. I veterani della squadra sono rimasti vicini a Bastoni, dimostrando il loro supporto in un momento delicato.

Inter News 24 Bastoni oggi è intervenuto insieme a Cristian Chivu in conferenza stampa, tra gli altri c’erano due osservatori d’eccezione. Nella giornata di oggi, vigilia del match tra Bodo Glimt e Inter, Alessandro Bastoni è intervenuto in conferenza stampa insieme a Cristian Chivu. Come ampiamente previsto il tema più trattato è stato quello relativo a quanto accaduto sabato nel match contro la Juventus. Il classe 1999 ha rotto il silenzio dopo due giorni e mezzo in cui ha ricevuto critiche di ogni tipo, da quelle costruttive fino ai più beceri insulti che sono ovviamente da condannare. C’è un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei giornalisti presenti oggi in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Internews24.com

