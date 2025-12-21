Inter tutt’altro che infallibile ai rigori una maledizione infinita quella dagli 11 metri | il peso delle scelte di Chivu e non solo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio ai rigori rappresenta spesso un momento decisivo e delicato, caratterizzato da tensione e incertezza. La storia dell'Inter mostra come questa fase, pur essendo un'abilità tecnica, possa diventare un vero e proprio peso, influenzata dalle decisioni dei giocatori e dalla sorte. Inter tutt’altro che infallibile ai rigori, una maledizione infinita quella dagli 11 metri: il peso delle scelte di Chivu e non solo.

Inter News 24 . L’analisi. La drammatica notte di Riad ha aggiunto un capitolo oscuro alla storia dell’ Inter nel rapporto con i tiri dal dischetto. L’eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Bologna non è solo frutto della casualità, ma – come analizza La Gazzetta dello Sport – l’apice di una “maledizione” tecnica e mentale che affligge la squadra. I tre errori consecutivi di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e del giovane attaccante Ange-Yoan Bonny, definiti “sballati e sciatti”, si sommano all’ennesima ingenuità di Yann Bisseck. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter tutt8217altro che infallibile ai rigori una maledizione infinita quella dagli 11 metri il peso delle scelte di chivu e non solo

© Internews24.com - Inter tutt’altro che infallibile ai rigori, una maledizione infinita quella dagli 11 metri: il peso delle scelte di Chivu e non solo

Leggi anche: Bologna Inter, Chivu nel post partita: «I rigori sono una lotteria. Mi prendo il coraggio di batterli. Arbitri? Dico solo una cosa»

Leggi anche: Chivu Inter, le scelte sotto la lente: la strategia dietro la Supercoppa persa ai rigori

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Inter, Fabio Bergomi non ci sta: 'Ladrata del Napoli, rigore inesistente' - L'opinionista Fabio Bergomi ha scritto un messaggio sul proprio account X dai toni davvero accesi, nel quale accusa il Napoli di aver avuto diversi episodi a favore nella partita vinta contro l'Inter ... it.blastingnews.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.