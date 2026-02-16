Inter-Juve non solo l' esultanza | l' altro vergognoso gesto di Bastoni a Kalulu
Alessandro Bastoni ha scatenato polemiche nel calcio italiano dopo aver provocato l’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia e aver esultato con troppa foga, ingannando l’arbitro La Penna. La sua reazione ha suscitato reazioni negative sui social e tra gli esperti, che lo hanno accusato di comportamento scorretto. Durante la partita, Bastoni si è lasciato andare a un gesto che molti hanno giudicato inappropriato, aggravando ulteriormente la situazione.
L’uomo nero della settimana per il calcio italiano, sempre senza mezze misure, è Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter è finito sotto attacco mediatico e social, dopo aver causato l’espulsione ingiusta di Kalulu nel Derby d’Italia, e aver esultato per aver ingannato il povero arbitro La Penna, che ora sarà stoppato a lungo dall’Aia. Tutto accade a pochi istanti dalla fine del primo tempo, con le due squadre ancorate sull’1-1. Protagonista Andrea Cambiaso, autore dell’autogol del vantaggio interista e della zampata del pareggio bianconero. Su un’azione di contropiede, Miretti sbaglia il passaggio a Kalulu che, anticipato proprio da Bastoni, finisce con lo sfiorargli appena il braccio e dare così il là al difensore nerazzurro per una caduta rovinosa e assolutamente inventata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
