Alessandro Bastoni ha scatenato polemiche nel calcio italiano dopo aver provocato l’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia e aver esultato con troppa foga, ingannando l’arbitro La Penna. La sua reazione ha suscitato reazioni negative sui social e tra gli esperti, che lo hanno accusato di comportamento scorretto. Durante la partita, Bastoni si è lasciato andare a un gesto che molti hanno giudicato inappropriato, aggravando ulteriormente la situazione.

L’uomo nero della settimana per il calcio italiano, sempre senza mezze misure, è Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter è finito sotto attacco mediatico e social, dopo aver causato l’espulsione ingiusta di Kalulu nel Derby d’Italia, e aver esultato per aver ingannato il povero arbitro La Penna, che ora sarà stoppato a lungo dall’Aia. Tutto accade a pochi istanti dalla fine del primo tempo, con le due squadre ancorate sull’1-1. Protagonista Andrea Cambiaso, autore dell’autogol del vantaggio interista e della zampata del pareggio bianconero. Su un’azione di contropiede, Miretti sbaglia il passaggio a Kalulu che, anticipato proprio da Bastoni, finisce con lo sfiorargli appena il braccio e dare così il là al difensore nerazzurro per una caduta rovinosa e assolutamente inventata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter-Juve, non solo l'esultanza: l'altro vergognoso gesto di Bastoni a Kalulu

Durante il derby d’Italia, l’arbitro La Penna ha commesso un errore che ha attirato molta attenzione: due rigori assegnati e due gol annullati, tutti decisivi per il risultato.

Ambrosini ha criticato Bastoni per il gesto scorretto nei confronti di Kalulu durante il derby d’Italia, accusando il difensore di aver rovinato un momento importante della partita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.