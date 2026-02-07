Vergara sogna | Nazionale? Ci spero tantissimo! Il rigore su di me c’era ecco cosa ho urlato appena ho sentito il contatto
Dopo la vittoria del Napoli contro il Genoa a Marassi, Antonio Vergara si è lasciato andare a qualche parola in più. L’attaccante napoletano ha detto di sognare la Nazionale e di sperarci davvero. Ha anche ricordato il rigore che secondo lui c’era, e ha spiegato cosa ha urlato appena ha sentito il contatto.
Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una stella del calcio. È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri» Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Fiorentina Torino LIVE 2-1: ultimi minuti di gioco! Solomon e Kean ribaltano il punteggio Manchester United inarrestabile! Battuto anche il Tottenham: 4° successo consecutivo per i Red Devils di Carrick! Ecco com’è andata Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Bayern Monaco, Kompany rivela: «Abbiamo la stessa fame di sempre. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Vergara Nazionale
Vergara sogna la Nazionale: «Ci spero tantissimo! Sul rigore ho urlato appena sentito il contatto»
Vergara: «Spero tantissimo nella Nazionale. Il rigore c’era»
Dopo la vittoria in extremis contro il Genoa, Antonio Vergara si è detto molto speranzoso riguardo alla possibilità di essere convocato in Nazionale.
Ultime notizie su Vergara Nazionale
Argomenti discussi: Vergara, talento e personalità: si è preso il Napoli e ora sogna la Nazionale; Vergara si regala un'altra notte da sogno col Napoli: primo goal in Serie A e altra prestazione super; Milan, Allegri ha scelto Kean. Messi torna in Argentina? Sogno Newell's per il 2027; Napoli, Vergara rinnova con adeguamento dell'ingaggio: il talento azzurro sul taccuino di Gattuso per la Nazionale.
Vergara: «Spero tantissimo nella Nazionale. Il rigore c’era»Antonio Vergara è intervenuto a Dazn nel post-gara di Genoa-Napoli e ha parlato del rigore poi realizzato da Hojlund. ilnapolista.it
CdS – Acquistato per 15mila euro, oggi Vergara non ha un prezzo. Ed ora sogna l’azzurro della Nazionale…Vergara è oggi un protagonista del Napoli. Il suo valore di mercato è incrementato, ed ora sogna la Nazionale italiana. Ne parla La Gazzetta dello Sport ... mondonapoli.it
Corriere dello Sport: “#Napoli, l’era degli Antonio: Vergara accende Marassi e sogna l’azzurro” facebook
A #Napoli è nata una stella #Vergara ora sogna la Nazionale x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.