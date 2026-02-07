Vergara sogna | Nazionale? Ci spero tantissimo! Il rigore su di me c’era ecco cosa ho urlato appena ho sentito il contatto

Dopo la vittoria del Napoli contro il Genoa a Marassi, Antonio Vergara si è lasciato andare a qualche parola in più. L’attaccante napoletano ha detto di sognare la Nazionale e di sperarci davvero. Ha anche ricordato il rigore che secondo lui c’era, e ha spiegato cosa ha urlato appena ha sentito il contatto.

Dopo la vittoria in extremis contro il Genoa, Antonio Vergara si è detto molto speranzoso riguardo alla possibilità di essere convocato in Nazionale.

Vergara: «Spero tantissimo nella Nazionale. Il rigore c’era»Antonio Vergara è intervenuto a Dazn nel post-gara di Genoa-Napoli e ha parlato del rigore poi realizzato da Hojlund. ilnapolista.it

CdS – Acquistato per 15mila euro, oggi Vergara non ha un prezzo. Ed ora sogna l’azzurro della Nazionale…Vergara è oggi un protagonista del Napoli. Il suo valore di mercato è incrementato, ed ora sogna la Nazionale italiana. Ne parla La Gazzetta dello Sport ... mondonapoli.it

Corriere dello Sport: “#Napoli, l’era degli Antonio: Vergara accende Marassi e sogna l’azzurro” facebook

A #Napoli è nata una stella #Vergara ora sogna la Nazionale x.com