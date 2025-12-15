Enrica Bonaccorti condivide apertamente la sua esperienza con il cancro al pancreas, raccontando le sfide affrontate e la determinazione che la accompagna. Insieme alla figlia Verdiana, si è aperta a Verissimo, offrendo uno sguardo sincero sulla malattia e sul percorso di lotta e speranza.

© Ilfattoquotidiano.it - “La chemioterapia non ha funzionato granché ma ho fatto molta radioterapia. Non ho moltissime speranze ma non sono disperata”: Enrica Bonaccorti parla del cancro al pancreas

Mamma e figlia, insieme. Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana si sono raccontate a Verissimo e lo hanno fatto con la massima sincerità. La conduttrice ha scoperto di avere un cancro al pancreas e a Silvia Toffanin ha detto: “La chemioterapia non ha funzionato granché, ma mi sono sottoposta a molta radioterapia e tra meno di un mese capiremo gli effetti. Ora sono solo abbastanza debole”. Poi Bonaccorti ha aggiunto: “ Non ho tantissime speranze. Ma non sono disperata. Il prossimo step è importantissimo, tra meno di un mese saprò cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato”. 76 anni, la conduttrice ha raccontato che ora sta facendo “un bilancio della mia vita e sto scrivendo tutto. Ilfattoquotidiano.it

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «La chemioterapia non ha funzionato un granché, non ho tantissime speranze» - A Verissimo arrivano Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana Bonaccorti, protagoniste di un racconto intenso e profondamente umano. msn.com