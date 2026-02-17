Bastoni ci mette la faccia | a Bodo per spegnere l’incendio del Derby d’Italia
Bastoni si presenta a Bodo per cercare di calmare le tensioni del Derby d’Italia che infiamma l’ambiente. La neve e il freddo intenso della Norvegia offrono un sollievo naturale contro le polemiche e gli scontri tra i tifosi, che sono ancora molto vivi.
Il clima gelido della Norvegia potrebbe essere il miglior alleato per raffreddare i bollenti spiriti di un Derby d’Italia che non accenna a finire. Oggi, alle 17:15, Alessandro Bastoni accompagnerà il tecnico Cristian Chivu nella conferenza stampa della vigilia di BodøGlimt-Inter. Una scelta non casuale quella della società nerazzurra: mandare il “giocatore del momento” davanti ai microfoni della UEFA significa voler chiudere, con personalità e fermezza, una delle pagine più turbolente della carriera del centrale bergamasco. Dalla “simulazione entusiasta” alla gogna mediatica. Il caso è ormai noto: la caduta accentuata nel contatto con Pierre Kalulu, l’espulsione (errata) del francese e l’esultanza polemica hanno trasformato Bastoni nel bersaglio principale delle critiche. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Bastoni sotto esame ad Appiano: Chivu e i dirigenti sondano lo stato d’animo del difensore dopo i veleni del derby d’Italia. Titolare col Bodo?
Bastoni rischia di non scendere in campo contro il Bodo Glimt dopo le tensioni nate nel derby d’Italia.
Bodo Glimt Inter, Chivu vuole spegnere le polemiche e porta Bastoni in conferenza
Cristian Chivu ha deciso di intervenire oggi prima della partita tra Bodo Glimt e Inter, per cercare di calmare le tensioni intorno a Bastoni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
