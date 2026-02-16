Bastoni sotto esame ad Appiano | Chivu e i dirigenti sondano lo stato d’animo del difensore dopo i veleni del derby d’Italia Titolare col Bodo?

Bastoni rischia di non scendere in campo contro il Bodo Glimt dopo le tensioni nate nel derby d’Italia. Chivu e i dirigenti hanno incontrato il difensore ad Appiano Gentile per capire come si sente e se è pronto a giocare. Bastoni ha mostrato segni di nervosismo negli ultimi giorni, e il club vuole essere sicuro della sua condizione prima di schierarlo titolare. La decisione finale dipenderà dall’esito di questo confronto.

Inter News 24 Bastoni, è in dubbio la sua presenza con il Bodo Glimt: confronto ad Appiano Gentile con Chivu e i dirigenti. Le ultime. Il clima attorno ad Alessandro Bastoni resta tesissimo dopo il triplice fischio del Derby d'Italia. Nonostante la vittoria pesantissima che lancia l'Inter verso lo scudetto, il difensore azzurro è finito nel mirino della critica e dei social per l'episodio della simulazione che ha portato al rosso di Kalulu. Questa mattina ad Appiano Gentile, come riportato da Tuttosport, l'attenzione sarà rivolta non solo ai muscoli, ma soprattutto alla testa del centrale nerazzurro.