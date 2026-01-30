Di Canio e lo sfogo sul Bodo Glimt | Sono dei salmonari!

Paolo Di Canio non le manda a dire. Durante la trasmissione di SkySport, il commentatore ha risposto a una partita del Bodo Glimt, definendoli “salmonari” dopo una sconfitta contro la Roma nel 2022. Ora, i norvegesi si preparano ad affrontare l’Inter nei playoff di Champions League, e il suo commento torna di attualità.

L'Inter sfiderà nei playoff di Champions League i norvegesi del Bodo Glimt. Nel 2022 Paolo Di Canio, già a quei tempi commentatore per SkySport, li definì dei "salmonari" dopo una loro sconfitta contro la Roma. "Hanno sette giocatori che scaricano il salmone al porto e nelle prime tre gare con la Roma hanno fatto dieci gol: è ridicolo celebrare la vittoria su di loro.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

