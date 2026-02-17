Martedì sera, nel teatro Comunale di Cavriglia, una donna di cinquant’anni ha deciso di andare a vedere lo spettacolo «Basta un filo di rossetto». La donna, appassionata di teatro, ha acquistato il biglietto online poche ore prima e si è sistemata tra il pubblico con un sorriso nervoso. La sua presenza ha catturato l’attenzione di alcuni spettatori, curiosi di scoprire come si svolgeva la serata.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Un martedì sera a teatro con lo spettacolo «Basta un filo di rossetto». In scena questa sera alle ore 21 al teatro Comunale di Cavriglia. L’appuntamento sarà con Barbara Foria per uno spettacolo che raccoglie le riflessioni di una ormai cinquantenne in salsa moderna, pronta a darsi un peso nella società e a fare un bilancio della propria vita. Barbara si ritrova alle prese con le nevrosi e le contraddizioni dei tempi, ma con l’età riesce a vedere il mondo meno grigio e più colorato grazie al rossetto. Quel simbolo di potere, libertà, allegria e sensualità che ti fa sentire più bella, più sicura, pronta a brillare e a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basta un filo di rossetto, storia di una moderna cinquantenne

Martedì sera, una donna di cinquant'anni ha deciso di andare a teatro per vedere lo spettacolo

Risate e ironia hanno invaso oggi il Teatro Mancinelli di Orvieto, dove si è aperta la stagione “In luce”.

Banfy - Bam Bam (Testo/Lyrics) ft. Sheridan

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.