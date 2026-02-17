Basta un filo di rossetto Storia di una cinquantenne
Martedì sera, una donna di cinquant'anni ha deciso di andare a teatro per vedere lo spettacolo
Martedì sera a teatro con lo spettacolo " Basta un filo di rossetto ". In scena questa sera alle ore 21 al teatro Comunale di Cavriglia. L’appuntamento sarà con Barbara Foria per uno spettacolo che raccoglie le riflessioni di una ormai cinquantenne in salsa moderna, pronta a darsi un peso nella società e a fare un bilancio della propria vita. Barbara si ritrova alle prese con le nevrosi e le contraddizioni dei tempi, ma con l’età riesce a vedere il mondo meno grigio e più colorato grazie al rossetto. Quel simbolo di potere, libertà, allegria e sensualità che ti fa sentire più bella, più sicura, pronta a brillare e a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
“Basta un filo di rossetto”, ironia in rosa a Orvieto
Risate e ironia hanno invaso oggi il Teatro Mancinelli di Orvieto, dove si è aperta la stagione “In luce”.
Barbara Foria tra riflessioni e ironia. A teatro "Basta un filo di rossetto"
Barbara Foria torna a teatro con uno spettacolo che mescola riflessioni e ironia.
Barbara Foria in Basta un Filo di Rossetto al Cine Teatro Ariston di Trapani
Trapani attende Barbara Foria in Basta un filo di rossetto…!Al Cine Teatro Ariston di Trapani arriva la prorompente comicità dell'attrice napoletana Barbara Foria che porterà in scena Basta un filo di rossetto…!
