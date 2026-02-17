basta un filo di rossetto storia di una cinquantenne

Martedì sera, una donna di cinquant'anni ha deciso di andare a teatro per vedere lo spettacolo

Martedì sera a teatro con lo spettacolo " Basta un filo di rossetto ". In scena questa sera alle ore 21 al teatro Comunale di Cavriglia. L’appuntamento sarà con Barbara Foria per uno spettacolo che raccoglie le riflessioni di una ormai cinquantenne in salsa moderna, pronta a darsi un peso nella società e a fare un bilancio della propria vita. Barbara si ritrova alle prese con le nevrosi e le contraddizioni dei tempi, ma con l’età riesce a vedere il mondo meno grigio e più colorato grazie al rossetto. Quel simbolo di potere, libertà, allegria e sensualità che ti fa sentire più bella, più sicura, pronta a brillare e a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Risate e ironia hanno invaso oggi il Teatro Mancinelli di Orvieto, dove si è aperta la stagione “In luce”.

Barbara Foria torna a teatro con uno spettacolo che mescola riflessioni e ironia.

