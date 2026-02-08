Basta un filo di rossetto ironia in rosa a Orvieto

Risate e ironia hanno invaso oggi il Teatro Mancinelli di Orvieto, dove si è aperta la stagione “In luce”. Sul palco, un’ironica battuta su un “filo di rossetto” ha scatenato il divertimento tra il pubblico, tra sorrisi e sguardi compiaciuti. La serata, condotta con leggerezza da Pino Strabioli, ha portato un’aria fresca e spensierata, tra battute e momenti di ilarità.

Risate e ironia in rosa oggi al Teatro Mancinelli nell’ambito della stagione “In luce” con direzione artistica di Pino Strabioli. Oggi alle 18 va in scena “ Basta un filo di rossetto ”, con la contagiosa simpatia partenopea di Barbara Foria (nella foto) per la regia di Marco Terenzi. Lo spettacolo raccoglie le riflessioni di una ormai cinquantenne 3.0. pronta a darsi un peso nella società e fare un bilancio della sua vita: ironica e senza filtri, fa i conti con le nevrosi, le paure e quelle piccole grandi contraddizioni che ci rendono tutte. ugualmente speciali. Un diario esilarante e sincero, fatto di riflessioni, storie di vita vissuta e tanta autoironia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

