basta un filo di rossetto ironia in rosa a orvieto

Risate e ironia in rosa oggi al Teatro Mancinelli nell’ambito della stagione “In luce” con direzione artistica di Pino Strabioli. Oggi alle 18 va in scena “ Basta un filo di rossetto ”, con la contagiosa simpatia partenopea di Barbara Foria (nella foto) per la regia di Marco Terenzi. Lo spettacolo raccoglie le riflessioni di una ormai cinquantenne 3.0. pronta a darsi un peso nella società e fare un bilancio della sua vita: ironica e senza filtri, fa i conti con le nevrosi, le paure e quelle piccole grandi contraddizioni che ci rendono tutte. ugualmente speciali. Un diario esilarante e sincero, fatto di riflessioni, storie di vita vissuta e tanta autoironia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Barbara Foria torna a teatro con uno spettacolo che mescola riflessioni e ironia.

