Zapatos Rojos alla secondaria Severi un flash mob contro la violenza sulle donne
Arezzo, 26 novembre 2025 – . Alla secondaria Severi - in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - alle ore 11 di martedì 25 novembre un gong ha segnato l’inizio di un flash mob ispirato all'installazione Zapatos Rojos dell'artista messicana Elina Chauvet. Un corteo silenzioso ha sfilato lungo il corridoio e si è disposto lungo le due ali del corridoio. A un nuovo segnale, ragazzi e ragazze, professori e professoresse hanno posato a terra piccole scarpe-origami. Poi, si sono abbracciati e solo allora i percussionisti delle classi 3G e 3C hanno suonato e riempito di energia tutto l’atrio della scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Abbiamo portato nella sede della Commissione Femminicidio un simbolo, quello delle ‘scarpette rosse’, l’installazione “Zapatos Rojos”, a cura del Liceo Enrico Fermi di Salò, presso il Chiostro della Cisterna di Palazzo San Macuto, con la partecipazione speci - facebook.com Vai su Facebook
La prima installazione di Zapatos Rojos (scarpe rosse) di Elina Chauvet è avvenuta nel 2009 a Ciudad Juaréz, in Messico. È il modo con cui la Chevet volle ricordare la sorella uccisa dal marito. #GiornataMondialeControLaViolenzaSulleDonne Vai su X
Zapatos Rojos, alla secondaria Severi un flash mob contro la violenza sulle donne - Martedì 25 novembre un gong ha segnato l’inizio di un flash mob ispirato all'installazione Zapatos Rojos dell'artista messicana Elina Chauvet ... Come scrive lanazione.it