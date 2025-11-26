zapatos rojos alla secondaria severi un flash mob contro la violenza sulle donne

Arezzo, 26 novembre 2025 – . Alla secondaria Severi - in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - alle ore 11 di martedì 25 novembre un gong ha segnato l’inizio di un flash mob ispirato all'installazione Zapatos Rojos dell'artista messicana Elina Chauvet. Un corteo silenzioso ha sfilato lungo il corridoio e si è disposto lungo le due ali del corridoio. A un nuovo segnale, ragazzi e ragazze, professori e professoresse hanno posato a terra piccole scarpe-origami. Poi, si sono abbracciati e solo allora i percussionisti delle classi 3G e 3C hanno suonato e riempito di energia tutto l’atrio della scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

