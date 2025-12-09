Tiegan muore per il chroming a 13 anni | l’allarme del padre contro le challenge social che uccidono

La tragica morte di Tiegan Jarman, 13 anni, a causa del fenomeno del “chroming”, evidenzia i pericoli delle challenge social che mettono in serio rischio la vita dei giovani. La sua morte, avvenuta nella sua stanza a Thurmaston, solleva l’allarme sui rischi delle sfide online e sulla crescente diffusione di comportamenti pericolosi tra i teenager.

La sfida del "chroming" e la tragedia nella sua stanza. Tiegan Jarman, 13 anni, è stata trovata senza vita nella sua cameretta a Thurmaston, nel Leicestershire, il 6 marzo. Accanto al corpo, una bomboletta di deodorante: secondo la famiglia, la ragazza avrebbe partecipato al trend noto come chroming, l'inalazione di gas e sostanze da prodotti d'uso domestico per procurarsi uno sballo rapido e temporaneo. Il tentativo di rianimarla è stato immediato, ma inutile. Tiegan è morta sul posto, senza possibilità di soccorso. Nessun avvertimento, nessun rumore prima del silenzio. Il padre: «Era brillante, unica.