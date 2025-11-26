Il Parlamento Ue chiede di vietare i social media sotto i 16 anni | Proteggiamo i bambini da piattaforme che creano dipendenza

Il Parlamento europeo ha approvato oggi a larga maggioranza (483 voti favorevoli, 92 voti contrari e 86 astensioni) una risoluzione per chiedere azioni più incisive a livello Ue per proteggere la salute fisica e mentale dei minori online. Nel testo approvato gli eurodeputati chiedono maggiori tutele contro le strategie manipolative che possono accrescere la dipendenza e incidere negativamente sulla loro capacità di concentrarsi e interagire in modo sano con i contenuti digitali. Tutto questo si traduce nella proposta di fissare a 16 anni il limite minimo di età nell’Ue per accedere a social media, piattaforme per la condivisione di video e chatbot basati sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Open.online