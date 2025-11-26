Basket Roadhouse Vignola ultima frazione fatale Netto stop di Modena Basket con Argenta
Serie C: ultima frazione fatale per la Roadhouse Vignola (Galvan 16), che cede 76-59 a Piacenza. Dopo 3 quarti di gestione e vantaggio (48-52 al suono della penultima sirena), Piacenza si mette a zona in difesa, ponendo fine al match dei modenesi, i quali incassano il 28-7 di break determinante per l’esito finale, con le triple di Roljic a farla da padrone. Netto stop interno (64-86) per Modena Basket (Guardasoni M. 16, Guazzaloca 14, Riccò 10), nell’impegno contro Cestistica Argenta. Divisione Regionale 1: secondo stop consecutivo per la Ottica Amidei Castelfranco (Roncarati 14, Espa e Tomesani 12, Chiusolo 10, in foto), che esce a mani vuote dal campo di Correggio (78-66). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
’ ’ , - L’Italia Chef Piacenza fatica per 30 minuti contro una coriacea Roadhouse Vignola prima di scatenarsi nell’ultimo parziale, centrando la vittoria per - facebook.com Vai su Facebook
Basket - Il Piacenza si sblocca nell'ultimo quarto e piega la Vignola 76 a 59 - L’Italia Chef Piacenza fatica per 30 minuti contro una coriacea Roadhouse Vignola prima di scatenarsi nell’ultimo parziale, centrando la vittoria per 76- Si legge su sportpiacenza.it
Basket. Vignola si arrende tra le mura di casa - Cade l’imbattibilità casalinga, nel girone di ritorno, della Roadhouse Vignola (Cappelli 25, Perez 13, Papotti 12, Torricelli 11), che deve inchinarsi 78- ilrestodelcarlino.it scrive
Basket. Derby al Vignola. Castelfranco va - Serie C: il derby è della Roadhouse Vignola che, sul campo amico, supera 60- Segnala ilrestodelcarlino.it