Bocce In Serie B girone ovest La ’Rossi’ supera l’esame Centellese e sale al terzo posto

La bocciofila Bernardo Rossi di Fossone conquista il terzo risultato positivo della stagione nel girone ovest di Serie B. Nella sesta giornata, disputata a Sarzana, la squadra ha superato la Centallese con il punteggio di 15-7, consolidando il terzo posto in classifica e ottenendo il secondo successo consecutivo. Un risultato che testimonia la crescita e la continuità delle prestazioni della formazione nel campionato di bocce.

Terzo successo stagionale, secondo consecutivo, per la bocciofila Bernardo Rossi di Fossone, che nella sesta giornata del campionato di Serie B, girone 1 ovest di bocce in volo, nella gara interna giocata a Sarzana, batte i cuneesi della Centallese 15-7. I carraresi allenati da Maria Giuseppina Cuccaro partono lenti e vanno sotto 0-2 con la sconfitta di Tiziano Micheli-Edoardo Bacigalupo nella coppia (6-9) ma si riprendono subito con Lido Clerici-Carlo Galletti nella coppia (13-2), con Mauro Levaggi (nella foto) nell'individuale (13-5) e con Diego Barbieri-Sergio Pomeri-Mirco Bacigalupo nella terna (13-6).

