Calcio femminile la Juventus regola il Parma nel posticipo e sale al terzo posto in Serie A

La Juventus ha vinto il match contro il Parma nell’ultimo turno del girone d’andata della Serie A femminile 2025-2026, consolidando il terzo posto in classifica. Dopo la sconfitta in trasferta con l’Inter, la squadra torinese ha dimostrato solidità e determinazione nel posticipo dell’11ª giornata. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel cammino stagionale, contribuendo a mantenere alte le ambizioni per la seconda parte del campionato.

La Juventus riprende il suo cammino dopo aver perso in trasferta lo scontro diretto con l'Inter e batte come da pronostico il Parma nel posticipo dell'undicesima e ultima giornata del girone d'andata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Quinto successo casalingo consecutivo in campionato per le bianconere, che hanno trionfato con il punteggio di 3-0 tra le mura amiche dello stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Con questo risultato le campionesse d'Italia in carica superano la Fiorentina e balzano al terzo posto in classifica con 20 punti, a -1 dall'Inter seconda e soprattutto a -8 dalla Roma capolista, occupando virtualmente l'ultima posizione utile della zona Champions a +2 sul tandem composto dalla Viola e dalla Lazio.

