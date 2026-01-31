Basket - DR1 maschile Libertas espugna Carrara Una vittoria importante

La Libertas di Lucca conquista una vittoria importante sul campo di Carrara. La squadra toscana, in una partita combattuta, supera i padroni di casa con il punteggio di 66-59. Dopo un primo tempo equilibrato, i lucchesi riescono a mettere la testa avanti nel secondo, grazie a una buona prestazione di squadra. La partita si è accesa negli ultimi quarti, quando la Libertas ha saputo gestire meglio le energie e mantenere il vantaggio. Ora la squadra si prepara alla prossima sfida, forte di questa vittoria che fa morale.

