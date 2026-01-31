Basket - DR1 maschile Libertas espugna Carrara Una vittoria importante
La Libertas di Lucca conquista una vittoria importante sul campo di Carrara. La squadra toscana, in una partita combattuta, supera i padroni di casa con il punteggio di 66-59. Dopo un primo tempo equilibrato, i lucchesi riescono a mettere la testa avanti nel secondo, grazie a una buona prestazione di squadra. La partita si è accesa negli ultimi quarti, quando la Libertas ha saputo gestire meglio le energie e mantenere il vantaggio. Ora la squadra si prepara alla prossima sfida, forte di questa vittoria che fa morale.
CMC Carrara 59 Libertas lucca 66 CENTRO MINIBASKET CARRARA: Sami Akkad 3, Diagne 8, Tonelli 2, Sessa 4, Malcontenti 4, Mancini 2, Campi 18, Surino Simoncini 4, Toppetti 7, De Angeli 5, Argiolas ne, Diamanti 2. All.: Bertieri. LIBERTAS LUCCA: L. Simonelli, Rattazzi 5, Giusti, Donati 4, Russo 13, Fracassini 11, F. L. Simonetti 7, Morello 15, Guidi 9, Galli, Rivi 2, Bernacchi. All.: Piochi. Arbitri: Nucci di Pistoia e Giorgione di Campi Bisenzio. Note: parziali 19-18, 31-33, 44-50. CARRARA - La Libertas espugna il "Palavenza" battendo il Centro Minibasket Carrara, al termine di un match molto combatto che ha visto, alla fine, i biancorossi portare a casa due punti importanti per la classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
