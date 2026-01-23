Basket serie B donne i club inseguono punti importanti in chiave salvezza Il Peperoncino abbraccia le Sisters La Bsl a Faenza sfiderà la Virtus

Inizia il girone di ritorno della Serie B femminile di basket, con Bsl San Lazzaro e Peperoncino Libertas impegnate in sfide cruciali per la salvezza. Le squadre bolognesi cercano punti importanti, mentre la Bsl affronterà la Virtus a Faenza. Le gare rappresentano un momento chiave per le ambizioni delle formazioni, in un campionato che richiede attenzione e determinazione.

Bsl San Lazzaro e Peperoncino Libertas alla ricerca di riscatto. Tutto pronto per l’inizio del girone di ritorno della serie B femminile di basket, campionato a cui partecipano le due formazioni bolognesi. La denominazione comune per Bsl e per Peperoncino è quella di migliorare una classifica che non soddisfa a pieno né le biancoverdi di Mattia Gori né le giallorosse di Gioele Naldi. Obiettivo per entrambe nel girone di ritorno sarà quella di cercare di allungare il passo e lasciarsi alle spalle le ultime due posizioni in classifica, per evitare lo spareggio finale che relega la squadra perdente alla serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

