Inizia il girone di ritorno della Serie B femminile di basket, con Bsl San Lazzaro e Peperoncino Libertas impegnate in sfide cruciali per la salvezza. Le squadre bolognesi cercano punti importanti, mentre la Bsl affronterà la Virtus a Faenza. Le gare rappresentano un momento chiave per le ambizioni delle formazioni, in un campionato che richiede attenzione e determinazione.

Bsl San Lazzaro e Peperoncino Libertas alla ricerca di riscatto. Tutto pronto per l’inizio del girone di ritorno della serie B femminile di basket, campionato a cui partecipano le due formazioni bolognesi. La denominazione comune per Bsl e per Peperoncino è quella di migliorare una classifica che non soddisfa a pieno né le biancoverdi di Mattia Gori né le giallorosse di Gioele Naldi. Obiettivo per entrambe nel girone di ritorno sarà quella di cercare di allungare il passo e lasciarsi alle spalle le ultime due posizioni in classifica, per evitare lo spareggio finale che relega la squadra perdente alla serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B donne, i club inseguono punti importanti in chiave salvezza. Il Peperoncino abbraccia le Sisters. La Bsl a Faenza sfiderà la Virtus

Leggi anche: Basket serie b donne. Bsl e Peperoncino, esami in trasferta

Leggi anche: Basket serie c. Osimo-Montegranaro, è derby infinito. In palio punti importanti in chiave classifica

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Basket Serie B Femminile, la Mercede continua a vincere e mantiene la vetta; Basket Serie B Femminile: Sconfitta nella prima giornata di ritorno per il Costone, al PalaOrlandi passa Terni.; Basket Serie B femminile. Oleificio Fiorentini. Comincia il ritorno. L’ostacolo è Terni; Serie B femminile, l'Interclub si arrende alla Reyer.

Basket donne Serie B: Giussano senza play prova ad attaccare TorinoDopo la sconfitta in trasferta col Milano Basket Stars torna tra le mura amiche del palazzetto di Lissone il Giussano, ... ilgiorno.it

Basket donne Siena, commento sessista in telecronacaUn’espressione sessista e offensiva pronunciata durante una telecronaca ha sollevato un caso nel campionato di serie B Interregionale maschile di ... gonews.it

Basket Serie C – New Basket Pisogne protagonista nella 18esima giornata: i lacustri espugnano Cernusco per 79-73. Fine settimana in chiaroscuro per le altre bresciane. - facebook.com facebook

Basket, Serie C Unica: Perugia e Terni unite per Gian Luca x.com