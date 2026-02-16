Basket serie A2 | Sella Cento-BiEmme Service Libertas Livorno 81-74 | avvio da incubo gli amaranto affondano in Emilia

Il Sella Cento ha battuto la Libertas Livorno 81-74, lasciando gli amaranto a mani vuote. La squadra di casa ha preso subito il controllo del gioco, grazie a un avvio devastante che ha lasciato i livornesi senza scampo. Nei primi minuti, Cento ha messo a segno un parziale di 27-11, mettendo in difficoltà la Libertas fin dall’inizio. Durante il primo quarto, gli emiliani hanno mostrato una grande determinazione, impedendo agli avversari di trovare ritmo e fiducia.

Troppa Cento per la Libertas. E arriva il ko (81-74). La squadra emiliana soprattutto nella prima frazione di gioco fa la voce grossa e stordisce Tiby e soci con un parziale di 27-11 che condiziona la gara fino alle battute conclusive. Gli amaranto tentano di reagire, si avvicinano anche nel finale del confronto, ma non basta. Alla fine sorride Cento. L'avvio è di marca tutta emiliana, con Devoe e Tiberti che mettono in difficoltà la retroguardia amaranto, costretta a rincorrere fin dai primi istanti. A metà primo quarto il parziale è 11-5 in favore di Cento, con Tiby che manca il riavvicinamento fallendo 22 dalla lunetta e Tanfoglio che pochi secondi dopo firma il +9 con una tripla perfetta.