Barometro nPerf 2025 | fibra iliad domina Ecco la classifica completa

Il barometro nPerf 2025 rivela che iliad conquista il primo posto nella classifica, grazie alle elevate prestazioni della sua fibra ottica, testate da più di 693.000 utenti italiani nel 2025. La crescita della rete di iliad si riflette nei risultati di un anno di test, che mostrano come la qualità della connessione abbia migliorato significativamente rispetto agli anni precedenti. Durante l’anno, molti utenti hanno segnalato velocità più elevate e una stabilità maggiore rispetto ad altre compagnie.

Barometro nPerf 2025, il nuovo rapporto annuale, basato su oltre 693.000 test effettuati dagli utenti italiani nel corso del 2025, delinea un panorama di forte crescita per la connettività fissa nazionale. I test sono stati effettuati tramite l’app nPerf su rete fissa domestica, in condizioni reali di utilizzo, e includono sia connessioni FTTH sia FWA. Il verdetto è chiaro: i liad si conferma leader assoluto del mercato, dominando le principali metriche prestazionali, mentre TIM e Fastweb mantengono posizioni di eccellenza in segmenti specifici come la navigazione web e lo streaming video. Connessioni Mobili 2025: Vodafone domina il barometro nPerf. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

Nel 2025, l’Italia si conferma uno dei mercati più competitivi in Europa nel settore delle telecomunicazioni.

