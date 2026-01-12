Nel 2025, l’Italia si conferma uno dei mercati più competitivi in Europa nel settore delle telecomunicazioni. Secondo il barometro nPerf, Vodafone si distingue come il provider leader nelle connessioni mobili, riflettendo l’attenzione costante dell’azienda sulla qualità e sull’innovazione. Questa tendenza sottolinea l’importanza di un’infrastruttura affidabile per soddisfare le crescenti esigenze di connettività nel Paese.

Il 2025 si è chiuso confermando l’Italia come uno dei teatri più competitivi d’Europa per le telecomunicazioni. La pubblicazione del nuovo barometro nPerf sulle connessioni mobili offre una panoramica definitiva delle prestazioni di rete degli ultimi dodici mesi. Basato su migliaia di test effettuati dagli utenti tramite l’app nPerf, il rapporto non lascia spazio a interpretazioni: Vodafone mantiene saldamente lo scettro del comando, distanziando i concorrenti con metriche impressionanti sia in download che in latenza. Tuttavia, dietro la capolista, la classifica riserva sorprese interessanti, con WindTre che consolida la seconda posizione e Fastweb che si impone sul terzo gradino del podio grazie a prestazioni in download di assoluto rilievo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Connessioni Mobili 2025: Vodafone domina il barometro nPerf

