X Factor 2025 | è Rob la vincitrice dell' edizione Ecco la classifica completa

Dalla cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, X Factor 2025 ha eletto la sua vincitrice: è Rob a portare a casa il premio Da underdog dell'edizione a vincitrice: alla fine è stata Rob a trionfare al termine della finalissima di X Factor 2025. La concorrente della squadra di Paola Iezzi ha battuto gli altri tre concorrenti: eroCaddeo, PierC e Delia. La proclamazione è avvenuta stasera - in diretta su Sky e in streaming su NOW, e anche in chiaro su TV8 - al termine dell'ultimo atto dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Chi è Roberta Scandurra, la nuova vincitrice di X Factor 20 anni, originaria di Trecastagni (Catania), studentessa, colei che è stata definita l'"underdog" di questa edizione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X Factor 2025: è Rob la vincitrice dell'edizione. Ecco la classifica completa

