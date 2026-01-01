Parrucchieri abusivi abilitazione e multe salate per regolarizzare il settore | la proposta

Da estate scorsa si discute sempre più dell’abusivismo nel settore dei parrucchieri e delle estetiste. La proposta mira a rafforzare i controlli, prevedere sanzioni più severe e favorire la regolarizzazione degli operatori non autorizzati. L’obiettivo è tutelare i clienti, garantire la qualità dei servizi e promuovere un mercato più trasparente e conforme alle normative vigenti.

Dalla scorsa estate si è iniziato a parlare dell’ abusivismo nel settore di parrucchieri ed estetiste. Si proponeva una legge che limitasse gli abusi, il lavoro in nero e garantisse così maggiore riconoscimento alle figure professionali certificate e attente al risultato e alla salute del cliente. Nella discussione degli emendamenti alla Manovra, dopo un lungo silenzio, il tema torna grazie a un ordine del giorno alla Manovra firmato dalla deputata di Forza Italia Deborah Bergamini. La proposta è impegnare il Governo a rafforzare il contrasto al lavoro irregolare nei servizi alla persona. Si tratta di un comparto che da anni denuncia irregolarità e criticità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Parrucchieri abusivi, abilitazione e multe salate per regolarizzare il settore: la proposta Leggi anche: In zona arriva un nuovo circo, il sindaco: "Manifesti abusivi. Inviamo multe salate" Leggi anche: La Lega vuole meno barbieri e parrucchieri: "A Palermo un 20-30% di abusivi, questo è il vero problema" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Parrucchieri abusivi, abilitazione e multe salate per regolarizzare il settore: la proposta. Parrucchieri abusivi, abilitazione e multe salate per regolarizzare il settore: la proposta - Lavoro nero tra parrucchieri ed estetiste in un ordine del giorno alla Manovra. quifinanza.it

Riforma parrucchieri, al via l'esame di abilitazione: le novità e le multe per i lavoratori del settore - Il disegno di legge presentato da Fratelli d’Italia, a firma del senatore Renato Ancorotti, introduce una profonda revisione della normativa che regolamenta la professione di parrucchiere e hair ... corriereadriatico.it

La riforma dei parrucchieri, un esame di abilitazione e multe fino a 50 mila euro: ecco cosa cambia - La frase del filosofo Edgar Morin campeggia in apertura della relazione introduttiva del disegno di legge del senatore meloniano ... ilmattino.it

Urlano alle spalle offese mentre denuncio i parcheggiatori abusivi e poi non hanno mai il coraggio di affrontarmi con argomentazioni valide. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.