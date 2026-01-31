Un gruppo di deputati dell’opposizione si è introdotto questa mattina nella sala stampa della Camera, bloccando l’accesso a una conferenza con rappresentanti di gruppi di estrema destra. Sono entrati senza invito, creando tensione tra le parti. Alcuni esponenti del Partito Democratico, M5S e Alternativa per la Sinistra hanno occupato lo spazio, impedendo ai giornalisti di seguire l’evento. La situazione resta calda e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Un gruppo di deputati dell’opposizione, compresi esponenti del Partito Democratico, del M5S e di Alternativa per la Sinistra, ha occupato la sala stampa della Camera dei Deputati nel tardo mattino di lunedì 30 gennaio 2026, bloccando l’accesso a una conferenza programmata con la partecipazione di rappresentanti di gruppi considerati di estrema destra. L’iniziativa era prevista per le 11.30 e doveva vedere la presenza di Luca Marsella, portavoce di Casapound, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. L’accesso è stato impedito dopo che i deputati di opposizione hanno preso posizione all’interno della sala, ostacolando l’evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ospiti non invitati nella sala stampa: tensione tra opposizione e Lega su accesso e libertà di informazione

L’opposizione ha preso d’assalto la sala stampa della Camera, interrompendo tutte le conferenze in programma.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

