Mo | M5S ' libertà stampa va sempre difesa'

Il Movimento 5 Stelle ribadisce l'importanza di tutelare la libertà di stampa, sottolineando il ruolo fondamentale dei giornalisti nel garantire un’informazione corretta e indipendente. La libertà di espressione e il rispetto professionale sono valori fondamentali che devono essere preservati, anche in contesti pubblici e di protesta. È essenziale riconoscere il lavoro dei giornalisti e difendere il diritto di informare senza ostacoli o insulti.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La libertà di stampa va sempre difesa, come i giornalisti che intervengono in un corteo per fare il proprio lavoro che non vanno mai insultati. E lo dice chi rappresenta una forza politica oggetto di una campagna diffamatoria portata avanti da mesi con sciocchezze sesquipedali". Lo sottolinea una nota del Movimento 5 stelle.

