Baratti Piombino investe per fermare l’erosione | 214mila euro per tutelare storia e paesaggio

Piombino ha deciso di investire 214mila euro per fermare l’erosione di Baratti, un sito storico e naturale molto apprezzato. La causa principale è l’aumento delle onde e delle mareggiate che stanno lentamente erodendo la spiaggia. Il Comune ha approvato un piano di intervento mirato a rafforzare le scogliere e a prevenire ulteriori danni alla costa. Nei prossimi mesi, si realizzeranno lavori concreti per proteggere questa area di grande valore.

Piombino investe 214mila euro per proteggere Baratti: un gioiello storico minacciato dall'erosione. Il Comune di Piombino ha approvato un piano da 214mila euro per salvaguardare la spiaggia di Baratti, un'area di straordinario valore storico e paesaggistico, sempre più vulnerabile all'erosione marina e ai danni causati dalle intemperie. L'intervento mira a stabilizzare la costa, proteggere i resti archeologici presenti e garantire la fruibilità di un sito turistico di rilevanza nazionale. Una costa in ritirata: l'urgenza degli interventi. La decisione dell'amministrazione comunale giunge dopo un'attenta valutazione della situazione e in risposta alle crescenti preoccupazioni per la conservazione di Baratti. Piombino, progetto da 214mila euro per difendere la spiaggia di Baratti: "Un gioiello da tutelare" Il Comune di Piombino ha deciso di investire 214mila euro per proteggere la spiaggia di Baratti, a causa dell'erosione che minaccia il suo equilibrio naturale. Da Baratti a Torre Mozza, la costa degli Etruschi sta franando. I luoghi del cuore messi a rischio dall'erosione La costa degli Etruschi sta lentamente crollando.