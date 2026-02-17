Piombino progetto da 214mila euro per difendere la spiaggia di Baratti | Un gioiello da tutelare

Il Comune di Piombino ha deciso di investire 214mila euro per proteggere la spiaggia di Baratti, a causa dell’erosione che minaccia il suo equilibrio naturale. L’obiettivo è rafforzare la costa e preservare il suo aspetto originale, con interventi concreti come l’installazione di barriere e opere di consolidamento. La spiaggia, nota come un vero e proprio tesoro locale, rischia di perdere spazio a causa delle onde e delle mareggiate.

Stabilizzare la costa e mantenere l'equilibrio naturalistico. Sono questi gli obiettivi del piano da 214mila euro approvato dal Comune di Piombino per tutelare e difendere la spiaggia di Baratti, nell'area della chiesa di San Cerbone. Un patrimonio storico e paesaggistico, che in particolar modo nei mesi estivi è letteralmente preso d'assalto dai turisti. Il Comune ha infatti ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per l'intervento contro l'erosione marina. Il tratto di costa, tra il promontorio di Piombino e Punta del Molino, è infatti interessato da un progressivo arretramento della linea di riva e da cedimenti della falesia dovuti agli eventi meteomarini più intensi.