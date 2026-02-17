Bankitalia nel 2025 il debito sale a 3.095,5 miliardi

Bankitalia ha comunicato che nel 2025 il debito pubblico italiano ha superato i 3.095 miliardi di euro, segnando un nuovo massimo. La crescita deriva principalmente dall’aumento delle spese dello Stato e dalla diminuzione delle entrate fiscali, che hanno portato a un deficit più elevato rispetto agli anni precedenti. La cifra si avvicina a un livello che preoccupa chi monitora l’equilibrio finanziario del Paese.

Debito Pubblico Italiano al Nuovo Record: Superati i 3.095 Miliardi nel 2025. Il debito pubblico italiano ha raggiunto un nuovo picco storico, attestandosi a 3.095,5 miliardi di euro alla fine del 2025. L’incremento, pari a 128,6 miliardi rispetto all’anno precedente, solleva interrogativi sulla sostenibilità delle finanze pubbliche e richiede un’attenta analisi delle cause e delle possibili strategie per contenere l’indebitamento. I dati diffusi da Bankitalia delineano un quadro complesso, dove il fabbisogno dello Stato e le dinamiche dei mercati finanziari giocano un ruolo chiave. Un Quadro Economico Complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu Bankitalia: a fine 2025 il debito sale a 3.095,5 miliardi Secondo Bankitalia, il debito pubblico italiano raggiungerà i 3. Nel 2025 nuovo record per il debito pubblico: sale a 3.095 miliardi, +129 sull’anno prima Nel 2025, il debito pubblico italiano ha raggiunto i 3. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bankitalia, nel 2025 debito pubblico a 3.095,5 miliardi; Bankitalia, nel 2025 sale a 3.095 miliardi il debito pubblico; Bankitalia, nel 2025 il debito sale a 3.095,5 miliardi; Fondo Italiano di Investimenti: ispezione di Bankitalia conclusa con rilievi. Bankitalia, il debito pubblico supera i 3 miliardi nel 2025Bankitalia stima il debito pubblico oltre i 3 miliardi nel 2025. Al 31 dicembre del 2025 il debito delle amministrazioni pubbliche era per la precisione pari a 3.095,5 miliardi; alla fine del 2024 ... lapresse.it Bankitalia, nel 2025 debito pubblico a 3.095,5 miliardi(Teleborsa) - Al 31 dicembre del 2025 il debito delle amministrazioni pubbliche era pari a 3.095,5 miliardi; Lo rende noto la Banca d'Italia diffondendo le stime del debito e del fabbisogno delle Ammi ... finanza.repubblica.it Bankitalia segnala che l'aumento del debito pubblico nel 2025 è stato principalmente dovuto alle amministrazioni centrali, con un incremento di 132 miliardi - facebook.com facebook Al 31 dicembre 2025 il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a €3.095,5 miliardi; alla fine del 2024 ammontava a €2.966,9 miliardi. #Bankitalia #FinanzaPubblica: fabbisogno e debito bancaditalia.it/pubblicazioni/… #statistiche x.com