Nel 2025 nuovo record per il debito pubblico | sale a 3.095 miliardi +129 sull’anno prima
Nel 2025, il debito pubblico italiano ha raggiunto i 3.095 miliardi di euro, con un aumento di 129 miliardi rispetto all’anno precedente. La crescita deriva in gran parte dalle spese extra per finanziare la ripresa economica e le emergenze sanitarie, che hanno fatto salire il totale dei debiti. La cifra rappresenta il massimo storico registrato finora dal nostro Paese, secondo le stime della Banca d’Italia.
Nuovo record annuale per il debito pubblico italiano: a fine 2025, stando alle stime della Banca d’Italia, ha toccato il nuovo quota 3.095,5 miliardi di euro, quasi 129 in più rispetto ai 2.966,9 miliardi dell’anno precedente. Si tratta del dato annuale più alto mai registrato, anche se a ottobre 2025 era stato registrato un picco superiore, di 3.130,9 miliardi. L’aumento è stato principalmente dovuto al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, che ha raggiunto i 109,2 miliardi di euro. Un altro fattore rilevante è stato l’incremento delle disponibilità liquide del Tesoro, salite a 52,4 miliardi (+14,7 miliardi rispetto al 2024), oltre all’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione del cambio, che hanno contribuito per un totale di 4,6 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Bankitalia ha previsto che nel 2025 il debito pubblico supererà i 3 miliardi, a causa della crescente spesa pubblica e delle entrate che non riescono a coprirla.
