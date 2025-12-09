San Giuliano Terme | pubblicato bando per la gestione dei servizi al parcheggio intermodale

San Giuliano Terme (PI), 9 dicembre 2025 – Il Comune di San Giuliano Terme ha pubblicato un avviso pubblico per l'affidamento in concessione dei locali del Parcheggio Intermodale di Pontasserchio, in Piazza Giovanni XXIII. Un'opportunità imprenditoriale che punta a valorizzare un'infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile del territorio. La concessione, della durata di 6 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 6, riguarda tre strutture realizzate nel 2024: un locale bar con cucina, spazi dehor e servizi igienici aperti al pubblico. Insieme ai locali verranno affidate 9 biciclette per l'attività di noleggio, promuovendo così la mobilità dolce e il cicloturismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

