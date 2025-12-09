San Giuliano Terme | pubblicato bando per la gestione dei servizi al parcheggio intermodale
San Giuliano Terme (PI), 9 dicembre 2025 – Il Comune di San Giuliano Terme ha pubblicato un avviso pubblico per l'affidamento in concessione dei locali del Parcheggio Intermodale di Pontasserchio, in Piazza Giovanni XXIII. Un'opportunità imprenditoriale che punta a valorizzare un'infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile del territorio. La concessione, della durata di 6 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 6, riguarda tre strutture realizzate nel 2024: un locale bar con cucina, spazi dehor e servizi igienici aperti al pubblico. Insieme ai locali verranno affidate 9 biciclette per l'attività di noleggio, promuovendo così la mobilità dolce e il cicloturismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
San Giuliano Terme inaugura il servizio di assistenza agli attraversamenti scolastici
Ettari di piana fra Pisa e San Giuliano Terme per il fotovoltaico: annunciata interrogazione parlamentare
Ettari di piana fra Pisa e San Giuliano Terme per il fotovoltaico: annunciata interrogazione parlamentare
INCONTRO PUBBLICO - IL LUPO SUL NOSTRO TERRITORIO Il Comune di San Giuliano Terme organizza un incontro pubblico dedicato alla presenza del lupo sul nostro territorio. Un’occasione utile per approfondire un tema sempre più attuale insieme a es - facebook.com Vai su Facebook
San Giuliano Terme inaugura il servizio di assistenza agli attraversamenti scolastici - L’iniziativa si avvale quest’anno della collaborazione con la Pubblica assistenza di Pisa e della Misericordia del Lungomonte pisano San Giuliano Terme (PI), 16 settembre 2025 – Con l’inizio del nuovo ... Secondo lanazione.it
Opera al Teatro Sociale: il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi ilgiornale.it
Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000 gqitalia.it
La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e ... ilgiornaleditalia.it
Probabili formazioni Inter Liverpool, Chivu con 2 grossi dubbi per stasera: le ultimissime internews24.com
Festività: il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri lanazione.it
Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029 gazzetta.it