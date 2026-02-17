Banda ultralarga Open Fiber accelera nel Barese e nella Bat | coperti 46 comuni e 58mila civici

Open Fiber ha portato la banda ultralarga in 46 comuni tra Bari e Bat, coprendo circa 58 mila unità immobiliari. La società ha completato quasi tutti i lavori nel Barese e nella Bat, migliorando la connessione internet di molte famiglie e aziende. Un esempio concreto è il quartiere San Paolo di Bari, dove molti hanno già potuto utilizzare la rete veloce.

In fase di conclusione i lavori del "Piano Italia a 1 Giga", infrastruttura finanziata fino al 70% dal Pnrr e già commercializzata dagli operatori Sono in fase di conclusione nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani gli interventi di Open Fiber previsti dal "Piano Italia a 1 Giga" per la diffusione della connettività ultraveloce. L'infrastruttura a banda ultralarga è stata finora completata in 46 comuni, con la copertura di oltre 58mila civici, pari a poco più di 100mila unità immobiliari, attraverso tecnologie Ftth (fiber to the home) e Fwa. Il progetto rientra tra le misure di digitalizzazione finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che copre fino al 70% dell'investimento complessivo.