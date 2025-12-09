La banda ultralarga connette l’Appennino
È stata inaugurata la nuova rete in banda ultralarga a Monghidoro, offrendo connessioni più veloci e affidabili alla comunità locale. Questa infrastruttura rappresenta un passo importante per migliorare i servizi digitali e favorire lo sviluppo del territorio, garantendo un accesso più efficiente a Internet per residenti, imprese e istituzioni.
Connessioni veloci e sicure a disposizione della comunità: è arrivata la nuova rete in banda ultralarga che servirà il territorio di Monghidoro. La conclusione dei lavori è stata annunciata dall’assessora regionale all’Agenda digitale, Elena Mazzoni, assieme alla sindaca, Barbara Panzacchi, al direttore di Lepida, Gianluca Mazzini, e ai rappresentanti di Open Fiber. L’infrastruttura ha oltre 44 chilometri di cavi e raggiunge 1.284 unità immobiliari. "È la prova – spiega l’assessora Mazzoni – che investire nei territori montani funziona e che, per la Regione, le infrastrutture digitali restano una leva essenziale per comunità più forti e connesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
