Open Fiber nuovo primato nella connettività | l' ologramma Roma- Milano raggiunge i 64 Terabit

Open Fiber stabilisce un nuovo record di connettività con la trasmissione olografica tra Roma e Milano, raggiungendo i 64 Terabit. Questa tecnologia consente la proiezione di immagini tridimensionali in tempo reale, grazie all’elevata capacità di banda e alla bassa latenza della fibra ottica. Un passo avanti che dimostra le potenzialità delle reti ad alta velocità per applicazioni avanzate e comunicazioni immersive.

Una trasmissione olografica, proiezione di immagini tridimensionali in tempo reale tra Roma e Milano, realizzata grazie all'enorme capacità di banda e alla bassissima latenza garantite dalla fibra. Open Fiber ha raggiunto il primato nazionale di velocità di trasmissione su una tratta di lunga distanza raggiungendo 64 Terabit al secondo su oltre 600 chilometri di rete in fibra ottica. Questa esperienza immersiva ha mostrato come la rete possa abbattere le distanze fisiche, rendendo possibili interazioni tridimensionali realistiche, ha spiegato Francesca Parasecolo, Head of network engineering di Open Fiber.

Record per Open Fiber, 64 Tbps su 600 km di fibra ottica - Secondo Open Fiber, la rete può sostenere applicazioni che fino a poco tempo fa erano percepite come puramente futuristiche. gizchina.it

Open Fiber stabilisce il primato italiano di 64 Tbps e collega Roma e Milano con un ologramma - Parasecolo (Open Fiber): "Questo traguardo conferma la nostra visione di un’Italia sempre più digitale, in cui l’innovazione infrastrutturale ... affaritaliani.it

