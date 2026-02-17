Bambino trapiantato si indaga sul frigo che ha trasportato il cuore | Era fuori dalle linee guida

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sul trasporto del cuore danneggiato del bambino di 2 anni, dopo che è stato scoperto che il frigo usato non rispettava le norme. Il problema è stato scoperto quando i medici hanno verificato che l’organo era stato conservato a temperature non idonee, compromettendo la qualità del trapianto. Gli investigatori vogliono capire chi ha gestito il trasporto e se ci sono stati errori nelle procedure.

La Procura di Napoli sta indagando sul caso del bambino di 2 anni a cui è stato impiantato un cuore danneggiato. Secondo quanto riferisce l’Ansa, dagli accertamenti è emerso che il contenitore frigo dentro cui è stato è stato trasportato il cuore era “fuori dalle linee guida”. Si tratterebbe di un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, una tipologia ritenuta ormai anacronistica, soprattutto perché priva di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature. Il cuore è stato prelevato a Bolzano e il trapianto è avvenuto lo scorso 23 dicembre all’Ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Tpi.it

