Bambino trapiantato si indaga sul frigo che ha trasportato il cuore | Era fuori dalle linee guida
La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sul trasporto del cuore danneggiato del bambino di 2 anni, dopo che è stato scoperto che il frigo usato non rispettava le norme. Il problema è stato scoperto quando i medici hanno verificato che l’organo era stato conservato a temperature non idonee, compromettendo la qualità del trapianto. Gli investigatori vogliono capire chi ha gestito il trasporto e se ci sono stati errori nelle procedure.
La Procura di Napoli sta indagando sul caso del bambino di 2 anni a cui è stato impiantato un cuore danneggiato. Secondo quanto riferisce l’Ansa, dagli accertamenti è emerso che il contenitore frigo dentro cui è stato è stato trasportato il cuore era “fuori dalle linee guida”. Si tratterebbe di un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, una tipologia ritenuta ormai anacronistica, soprattutto perché priva di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature. Il cuore è stato prelevato a Bolzano e il trapianto è avvenuto lo scorso 23 dicembre all’Ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Tpi.it
Bimbo trapiantato, il frigo per trasferire il cuore "fuori dalle linee guida"Un frigorifero impiegato per trasportare il cuore di un bambino di Napoli è stato trovato fuori dalle linee guida.
Bimbo trapiantato, il frigo per trasferire il cuore "fuori dalle linee guida". Meloni chiama la mamma: "Avrete giustizia"Il cuore del bambino di Napoli è stato trasferito in un frigorifero che non rispettava le procedure standard, causando l’apertura di un’indagine da parte della procura.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bambino trapiantato con cuore bruciato a Napoli: si indaga sul kit di trasporto e sul ghiaccio fornito a Bolzano; Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso: Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione; Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi.
Trapianto con cuore bruciato, sei medici indagati a Napoli: Il bambino si sta aggravandoBambino di due anni e cuore bruciato: dramma a Napoli, indagini e corsa contro il tempo per trovare un nuovo organo. notizie.it
Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli, cosa è successo e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli, cosa è successo e cosa sappiamo ... tg24.sky.it
BAMBINO TRAPIANTATO AI MONALDI, MERCOLEDI' NUOVA VALUTAZIONE, INDAGINI IN CORSO facebook
Napoli, la mamma del bambino trapiantato: "Ho ancora speranza" #napoli x.com