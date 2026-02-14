Bambino col cuore bruciato l’annuncio del legale della famiglia | Per l’ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabile

Il legale della famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha annunciato che, a causa delle condizioni di salute, l’Ospedale Bambino Gesù non potrà più procedere con un trapianto. La notizia arriva dopo che il piccolo paziente, ricoverato in un altro centro napoletano, aveva affrontato un lungo percorso di cure e interventi, ma ora si trova di fronte a un aumento delle complicanze che rendono impossibile l’intervento. La famiglia si trova a dover affrontare questa difficile realtà, mentre le autorità sanitarie stanno indagando sulla gestione delle cure.

La drammatica vicenda che vede protagonista un piccolo paziente e la sua famiglia ha inizio tra le corsie del dipartimento cardiochirurgico dell’ospedale Monaldi di Napoli, un centro che storicamente rappresenta un punto di riferimento per i trapianti nel Mezzogiorno, ma che oggi si ritrova al centro di una bufera giudiziaria e medica senza precedenti. Il bambino, affetto da una grave patologia cardiaca che rendeva necessaria la sostituzione dell’organo per garantirgli la sopravvivenza, era stato inserito nelle liste d’attesa nazionali con la speranza di ricevere un dono che potesse restituirgli un futuro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bambino col cuore “bruciato”, l’annuncio del legale della famiglia: “Per l’ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabile” Cuore bruciato, per i medici del Bambin Gesù il bambino non è più trapiantabile. L'annuncio in tv del legale della famiglia Il legale della famiglia ha comunicato in televisione che, secondo i medici dell’ospedale Bambin Gesù, il bambino di Napoli non può più ricevere un nuovo trapianto di cuore. Bimbo con cuore ?bruciato?, l'avvocato della famiglia: «Per il Bambino Gesù il piccolo non è più trapiantabile». Il parere dell'ospedale L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha comunicato che il piccolo, affetto da un cuore gravemente danneggiato, non può più ricevere un nuovo trapianto. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Trapianto sbagliato a Napoli, la mamma del bimbo col cuore bruciato: Ne serve uno nuovo entro 48 ore. L'errore? Scoperto dai giornali; Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Il bambino che ha ricevuto il cuore bruciato è in fin di vita. La mamma: Nuovo trapianto subito o morirà; Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici. Il bimbo trapiantato col cuore bruciato a Napoli non è più operabile: la sentenza dell’ospedale Bambino Gesù di RomaSecondo l'avvocato della famiglia il Bambino Gesù, ospedale romano specializzato in Pediatria, avrebbe dichiarato non operabile il piccolo ... fanpage.it Cuore bruciato, per i medici del Bambin Gesù il bambino non è più trapiantabile. L'annuncio in tv del legale della famigliaIl lieto fine non è arrivato. Il bambino di Napoli trapiantato con il cuore bruciato, attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Monaldi del capoluogo ... leggo.it #Napoli Arrivato il parere del Bambino Gesù di Roma, chiesto dalla famiglia del piccolo di due anni trapiantato con il cuore 'bruciato'. "Secondo l'ospedale non è più trapiantabile", fa sapere in collegamento a 'Mi manda Raitre' l'avvocato Francesco Petruzzi, l facebook #Napoli Il bimbo di 2 anni, trapiantato con un cuore danneggiato -secondo il medico legale- è inabile a un nuovo trapianto”. Lo ha dichiarato l’avvocato della famiglia, aggiungendo che i genitori intendono chiedere un altro parere all’ospedale “Bambino Ges x.com