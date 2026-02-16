Salvatore Russotto, l’autista lasciato a terra dopo l’incidente in Cadore, torna al lavoro con un ruolo diverso. La società ha deciso di assegnargli un’altra mansione, anche se non guiderà più i pullman. Questo cambio arriva dopo che il bambino è stato abbandonato sull’autobus e ha suscitato molte polemiche.

BELLUNO - Un’altra mansione. Salvatore Russotto non guiderà più gli autobus di La Linea spa ma avrà un altro incarico. Questa la decisione presa dall’azienda veneziana dopo aver effettuato delle verifiche su quanto accaduto lo scorso 27 gennaio, quando un bambino di 11 anni di Vodo di Cadore era stato lasciato a terra alla fermata di San Vito e aveva dovuto percorrere sei chilometri nella neve per tornare a casa. Il bambino, una volta rientrato, aveva raccontato alla mamma di aver mostrato il biglietto a tariffa chilometrica all’autista e che questi gli avrebbe detto che non era valido, ma serviva il ticket da 10 euro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambino lasciato giù dall'autobus in Cadore, reintegrato l'autista Salvatore Russotto: «Ma non guiderà, avrà un'altra mansione»

Un bambino di 11 anni si è trovato da solo a piedi sotto la pioggia e il freddo, dopo che l’autista del bus lo ha fatto scendere a San Vito di Cadore.

Un bambino di undici anni di Cadore è stato lasciato solo e costretto a camminare sei chilometri sotto la neve, dopo che l’autista dell’autobus gli ha negato il biglietto e lo ha fatto scendere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.