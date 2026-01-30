Questa mattina a Belluno, un bambino di 11 anni è stato lasciato da solo sul ciglio della strada dopo che l’autista del bus lo ha lasciato nel punto sbagliato. Il ragazzo, con due zaini, cammina a piedi sulla neve, senza nessuno che lo accompagni. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta e l’autista è stato sospeso in attesa di chiarimenti.

BELLUNO - Un bambino di undici anni che cammina da solo, a bordo strada, con due zaini sulle spalle, arrancando sulla neve che in questi giorni è caduta copiosa. Aveva finito la scuola Riccardo e, come sempre, ha raggiunto la fermata per prendere il bus e tornare a casa. All'autista ha consegnato il suo biglietto da 2 euro e 50 centesimi. Ma a San Vito di Cadore (Belluno) tutto è pronto per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e il costo di una corsa del trasporto pubblico è quadruplicato: ora servono 10 euro. E dunque l'autista ha detto a Riccardo che su quel pullman non ci poteva salire. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus: aperta un'inchiesta, sospeso l'autista

Approfondimenti su Bambino Bus

Un bambino di 11 anni è stato lasciato giù dal bus durante un collegamento in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi dal bus senza aver comprato il biglietto da 10 euro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bambino Bus

Argomenti discussi: Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus perché aveva il biglietto, ma non quello…; Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus, il piccolo non aveva il ticket da 10 euro: Costretto a vagare per 6 chilometri sotto la neve; ''Il bambino è arrivato a casa quasi in ipotermia. L'autista del bus l'ha lasciato a terra sotto la neve. Che colpa abbiamo se viviamo in territorio olimpico?''; Bimbo di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve: sospeso l'autista di un autobus Cortina-Calalzo.

Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus perché aveva il biglietto, ma non quello olimpico: cammina per 6 km sotto la neve a BellunoUn bambino di 11 anni ha dovuto percorrere 6 km a piedi sotto la neve perché non aveva il biglietto olimpico da 10 euro. L'autista sospeso dal servizio ... ilfattoquotidiano.it

Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus perché senza biglietto, a piedi per chilometriLa nonna del bimbo e avvocata: 'Si tratta di abbandono di minore'. Verifiche interne nell'azienda di trasporto (ANSA) ... ansa.it

Un bambino di 11 anni ha dovuto percorrere 6 km a piedi sotto la neve perché non aveva il biglietto olimpico da 10 euro. L'autista sospeso dal servizio - facebook.com facebook

Quando in un Paese si arriva a leggere di un bambino di 11 anni che fa sei chilometri a piedi nella neve a -3 gradi, tornando da scuola solo e in ipotermia perché l’autista del bus lo ha fatto scendere per il biglietto non valido, si è arrivati a un livello di allarme. x.com