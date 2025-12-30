Cuore nuovo a Natale doppio trapianto per due piccoli pazienti al Bambino Gesù

A pochi giorni dal Natale, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ha assistito a un importante intervento di doppio trapianto cardiaco. Due bambini di 6 e 8 anni hanno ricevuto un cuore nuovo, offrendo loro una seconda possibilità di vita. Questa storia testimonia l’impegno della sanità italiana nel garantire cure avanzate e speranza a giovani pazienti in condizioni critiche.

Una bella storia di buona sanità arriva dall' Ospedale Pediatrico Bambin o Gesù di Roma. Protagonisti due piccoli pazienti di 6 e 8 anni che quest'anno hanno ricevuto, giusto prima di Natale, un dono davvero speciale: un cuore nuovo. Come raccontano i sanitari della struttura del Gianicolo, Marco e Andrea (nomi di fantasia, ndr) hanno subito un trapianto di cuore rispettivamente il 18 e il 20 dicembre, si sono risvegliati il 24 e hanno potuto così trascorrere il Natale con la famiglia, presso il reparto di Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica dell'ospedale.

