Ballardini torna in Serie B | trovato l' accordo per la nuova panchina

Davide Ballardini torna in Serie B con l’Avellino, dopo aver trovato un accordo per guidare la prima squadra. L’ex allenatore di Genoa e Cremonese è pronto a rimettersi in gioco in una stagione che richiede una svolta, dopo l’ultima esperienza al Sassuolo conclusa nel 2024. La dirigenza irpina ha avanzato proposte mirate per affidare la guida tecnica della prima squadra a un profilo di grande esperienza. Davide Ballardini è stato indicato come scelta prioritaria, con un contratto verbale che definisce l’inizio della nuova avventura. A confermare l’indiscrezione è stato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, sottolineando la volontà del club di puntare su una figura capace di muovere immediatamente la situazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

