Iling Junior torna in Serie A | l’ex Juventus ha trovato l’accordo con questo club Le ultimissime novità

Samuel Iling Junior torna in Serie A. Dopo aver lasciato la Juventus, l’ex esterno bianconero ha firmato con un nuovo club e si prepara a riprendere il suo percorso nel massimo campionato italiano. La firma è arrivata nelle ultime ore e ora il giocatore si mette subito a disposizione della sua nuova squadra.

di Angelo Ciarletta Samuel Iling Junior torna in Serie A: l’ex esterno della Juventus ha trovato l’accordo con questo club. Ecco le ultimissime novità. La Juve osserva con curiosità le traiettorie dei talenti cresciuti a Vinovo. C’è una novità ufficiale che riguarda Samuel Iling-Junior, l’esterno che aveva lasciato Torino due estati fa. MERCATO JUVENTUS, LE ULTIME Secondo la notizia riportata da Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo X, il calciatore è pronto a una nuova sfida nel nostro Paese. Iling-Junior ha trovato l’intesa con il Pisa. L’accordo con l’ Aston Villa è stato definito sulla base di un prestito secco fino a giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Iling Junior torna in Serie A: l’ex Juventus ha trovato l’accordo con questo club. Le ultimissime novità Approfondimenti su Iling Junior Torna Kaio Jorge torna in Serie A? Dal Brasile sono sicuri: l’ex Juventus piace a questo club. Le ultimissime Calciomercato Juventus: questo club si defila! Assist per il futuro, un big rimane in bianconero? Arrivano novità importanti dalla Spagna…ultimissime La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Iling Junior Torna Argomenti discussi: Calciomercato live: Juve su Kolo Muani, idea Sorloth. L’Inter non molla Diaby. Milan, caso Mateta; I due colossi tedeschi puntano a strappare il talento della Juventus Iling Junior; Douglas Luiz via dal Nottingham Forest: come cambia il suo futuro e la posizione della Juve. DIRETTA - Calciomercato, gli affare delle altre: il Pisa prende Iling-JuniorAGGIORNAMENTO ORE 12:00 - L'ex Juventus Samuel Iling-Junior lascia l'Aston Villa e torna in Serie A: si trasferisce al Pisa in prestito fino a giugno. AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - ... lalaziosiamonoi.it Bologna, ufficiale: Iling-Junior lascia i rossoblù e va in prestito al MiddlesbroughDopo cinque mesi termina l`esperienza di Samuel Iling-Junior al Bologna. L`Aston Villa, proprietaria del cartellino, ha comunicato l`interruzione del prestito alla. calciomercato.com Zeballos sul tavolo del Napoli, ma il Boca frena Il mercato del Napoli continua a muoversi tra proposte e incastri complessi. L’ultimo nome è quello di Exequiel Zeballos, ala destra classe 2002 del Boca Juniors. Secondo Fabrizio Romano, il profilo è stato prop - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.