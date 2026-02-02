Iling Junior torna in Serie A | l’ex Juventus ha trovato l’accordo con questo club Le ultimissime novità

Da juventusnews24.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Samuel Iling Junior torna in Serie A. Dopo aver lasciato la Juventus, l’ex esterno bianconero ha firmato con un nuovo club e si prepara a riprendere il suo percorso nel massimo campionato italiano. La firma è arrivata nelle ultime ore e ora il giocatore si mette subito a disposizione della sua nuova squadra.

di Angelo Ciarletta Samuel Iling Junior torna in Serie A: l’ex esterno della Juventus ha trovato l’accordo con questo club. Ecco le ultimissime novità. La Juve osserva con curiosità le traiettorie dei talenti cresciuti a Vinovo. C’è una novità ufficiale che riguarda Samuel Iling-Junior, l’esterno che aveva lasciato Torino due estati fa. MERCATO JUVENTUS, LE ULTIME Secondo la notizia riportata da Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo X, il calciatore è pronto a una nuova sfida nel nostro Paese. Iling-Junior ha trovato l’intesa con il Pisa. L’accordo con l’ Aston Villa è stato definito sulla base di un prestito secco fino a giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Iling Junior torna in Serie A: l’ex Juventus ha trovato l’accordo con questo club. Le ultimissime novità

