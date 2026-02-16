Le macchine mangiavetro arrivano a San Lorenzo e Cornelia

AMA ha installato tre nuove macchine mangiavetro a San Lorenzo e a Circonvallazione Cornelia, per rispondere alla crescente richiesta di raccolta differenziata del vetro. La decisione deriva dal successo della prova nel quartiere del Pigneto, dove i cittadini hanno iniziato a portare più frequentemente le bottiglie di vetro. Ora, i residenti di queste zone possono gettare i loro rifiuti più facilmente, grazie a dispositivi più vicini e accessibili.

AMA potenzia la raccolta differenziata del vetro a Roma. Dopo il buon esito della sperimentazione nel quartiere del Pigneto, da questo mese sono operative tre nuove macchine mangiavetro a San Lorenzo e a Circonvallazione Cornelia, che vanno a rafforzare ulteriormente le iniziative dell'azienda per promuovere comportamenti responsabili e per una gestione sostenibile dei rifiuti. I dispositivi rappresentano uno strumento innovativo per il conferimento corretto di bottiglie e contenitori in vetro. Ogni pezzo inserito genera un punto digitale e, al raggiungimento di 20 punti, viene riconosciuto un buono per una bibita (succo di frutta, caffè, ecc.